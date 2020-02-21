Это будет настольная книга для полицейского – Тургумбаев о новом стандарте

Он устанавливает основные требования к профессиональным и личным качествам полицейских.

На правительственном часе по реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел РК на 2019-2021 годы в Сенате Парламента РК министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о том, что скоро будет утвержден стандарт полицейского, передает корреспондент zakon.kz.

В ближайшее время будет утвержден стандарт полицейского. Он устанавливает основные требования к профессиональным и личным качествам полицейских, а также базовые стандарты поведения, которых необходимо придерживаться в различных ситуациях, - сказал Тургумбаев.

Он пояснил, что раньше у сотрудников был устав патрульной службы, в котором прописывалось, как полицейский должен себя вести в той или иной ситуации, что он должен иметь с собой и какими знаниями должен обладать.

Но в то же время в настоящее время такого стандарта нет. Данный стандарт расписали, разместили его в СМИ. В течении трех месяцев мы собирали информацию от общественности и сегодня его полностью обработали и скоро он будет утвержден и прописан. В стандарте прописано, как полицейский должен подойти, как должен обращаться с гражданином, как он должен реагировать, если в отношении него проводится видеосъемка, как реагировать при семейных скандалах, либо при пресечении нарушения общественного порядка. Это будет настольная книга любого полицейского, - пояснил глава ведомства.

По его словам, в рамках поручения Елбасы существенно обновлен руководящий состав ОВД - на 67%, в центральном аппарате - на 53%, департаментах полиции областей - 74%, вузы - на 70%.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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