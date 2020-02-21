Какие ядохимикаты нельзя продавать для травли насекомых

Запрещена реализация населению средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 класса опасности.

20 февраля 2020 года заместителем главного санитарного врача РК Н. Садвакасовым было издано постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий", которое запретило реализацию средств дезинсекции и дератизации. О каких средствах идет речь, и как будет контролироваться этот процесс, рассказали в пресс-службе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает zakon.kz.

Запрещена реализация населению средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 класса опасности. У каждого препарата в инструкции имеются сведения, к какому виду класса опасности данный препарат относится. Исходя из этого, вы можете узнать какой из препаратов вы можете использовать в быту, - сказали в ведомстве на запрос редакции.

Там пояснили, что по классу опасности дезинсекционные средства подразделяются на 4 класса: 1 класс (чрезвычайно опасные) - не рекомендуются для применения, 2 класс (высоко-опасные) - рекомендуются для применения только профконтингентом со средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи в отсутствии людей с регламентированными условиями применения (расход средства, проветривание и влажная уборка), 3 класс (умеренно опасные) - рекомендуется для использования профконтингентом и населением в быту с регламентированными условиями применения (расход средств, режим проветривания, уборка) в помещениях любого типа, 4 класс (малоопасные) - используются без ограничения сфер применения.

Кроме того, все средства дезинсекции и дератизации вы можете посмотреть в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, - отметили в пресс-службе.

На возникший у многих казахстанцев вопрос: "Как теперь травить насекомых?" - в комитете ответили, что обработку насекомых следует проводить специализированным организациям, которые профессионально занимаются дезинсекционной и дератизационной деятельностью.

Что касается контроля за реализацией опасных ядохимикатов в магазинах и набазарах, то, как отметили в комитете, прежде всего, будет проводиться санитарно-просветительная работа совместно с представителями акимата, РУВД и территориальными подразделениями Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг:

- по запрещению реализации населению средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 класса опасности;

- о последствиях, возникающих при неправильном самостоятельном применении средств дезинсекции и дератизации;

- при необходимости в проведении дезинсекционных, дератизационных мероприятий, осуществлять обработку профессионально подготовленными организациями по дезинсекции и дератизации.

Как отмечалось в постановлении, запрет на реализацию средств дезинсекции и дератизации был принят, чтобы снизить риск нанесения вреда здоровью граждан и состоянию окружающей среды. "Свободная и бесконтрольная продажа опасных средств дезинфекции привела к нескольким летальным случаям после проведения самостоятельной обработки жилых помещений", - говорится в документе.

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