Больше нет решеток и пистолетов: МВД прислушалось к критике

В городских и районных отделах полиции по принципу ЦОНов созданы 240 приемных для граждан.

На правительственном часе по реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел РК на 2019-2021 г.г. в Сенате Парламента РК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, как меняются подходы в работе с населением, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства, у полицейских новый формат работы с населением.

Автоматизация предоставления госуслуг достигла на сегодня 83%. Практически мы ежедневно, еженедельно руководством МВД и департаментом полиции проводится прием граждан, графики приемов размещены на сайтах и в соцсетях. Руководители органов внутренних дел и участковые инспекторы постоянно проводят отчеты перед населением, - сказал Тургумбаев.

Также работает виртуальная приемная министра внутренних дел и запущен новый информационный медиа-портал Полиция.kz.

В каждом департамента полиции созданы ведомственные сайты, аккаунты, на которых размещается актуальная для населения информация. Количество подписчиков на сегодня - более 75 тысяч. Эту работу мы будем дальше развивать. В городских и районных отделах полиции по принципу ЦОНов созданы 240 приемных для граждан, по итогам 2019 года в таких приемных было обслужено 150 тысяч граждан, где они получили возможность решения своих вопросов. На первом рубеже без посещения здания полиции, - указал министр.

При этом он отметил, что для работы с людьми создаются необходимые условия.

Нас раньше критиковали, что ни в один райотдел невозможно зайти, что там решетки, там стоит постовой с пистолетом, который никого не пропускает. За счет этих фронт-офисов, приемных, мы вывели за пределы наших районных подразделений, где каждый гражданин в любое время может зайти и получить либо консультацию, либо обратиться с заявлением. Поэтапно такие условия будут созданы практически во всех подразделениях полиции. У нас осталось еще 15 открыть, а так у нас во всех районных подразделениях уже есть, - пояснил глава МВД.

Тургумбаев добавил, что помимо всего прочего внедрена практика проведения ежемесячных широкомасштабных акций "Приемная на дороге", где граждане получили возможность оперативно решать свои проблемы в неформальной обстановке, ввести предложения по улучшению работы полиции.

За 8 месяцев было принято более 162 тысяч граждан. Внедрена автоматизированная мониторинговая система информационного пространства IMAS, посредством которой было обработано 8,5 млн публикаций. Это около 24 тысяч публикаций в сутки, выявлено 2 форума, 22 интернет магазина, занимающихся продажей наркотических средств. В режиме реального времени мы отслеживаем оценку нашей работы, уволено порядка 85 тысяч положительных и свыше 27 тысяч критических сообщениях о деятельности полиции. Но с учетом той критики, которая у нас поступает, мы конечно, вносим корректировку в нашу работу, - заверил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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