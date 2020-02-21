Как реализуется проект "Ауыл - ел бесігі" в Акмолинской области

В регионе реализуются 8 проектов.

Вопросы улучшения качества жизни на селе, модернизация инфраструктуры сельских территорий, доведение их до параметров Системы региональных стандартов - все эти задачи заложены в реализацию специального проекта "Ауыл - ел бесігі", передает zakon.kz.

В перечень перспективных сельских населенных пунктов вошли 3 районных центра региона — село Астраханка, поселок Аршалы, расположенные на республиканской автодороге Екатеринбург-Алматы и село Зеренда, являющийся точкой роста туристского кластера.

В области в прошлом году реализовано 32 проекта, из них в сфере транспортной инфраструктуры - 10 проектов, социального обеспечения – 13 и 9 в жилищно – коммунальном хозяйстве.

Реализация данных проектов уже позволила в значительной мере оказать положительное влияние на улучшение качества жизни населения и инфраструктурного облика сельской местности. Об этом свидетельствует те изменения, которые коснулись жителей Аршалы, передает управление внутренней политики со ссылкой на акимат Аршалынского района.

Поселок, расположенный в 50 км от г. Нур-Султан, в числе первых начал реализацию данного проекта, куда вошли объекты, наиболее востребованные населением - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, капитальный ремонт здания средней школы №2, текущий ремонт здания центра детского творчества, детского сада "Светлячок", водопроводных сетей, улично-дорожной сети, уличного освещения, отопительной системы и водопропускных сооружений.

Жители поселка считают, что проект "Ауыл - ел бесігі" обеспечил им более комфортную среду проживания.

В Аршалынском районе живу уже не один десяток лет и за прошедший год проведена огромная работа по проекту "Ауыл ел бесігі". Почему выделяю именно этот проект? Потому что все, что было реализовано, было направлено на благо простого сельчанина. Ремонт социальных объектов, инфраструктуры, строительство спортивного комплекса - все это повышает качество нашей жизни и, как следствие, в наш район стали приезжать квалифицированные специалисты с семьями, открываются новые предприятия, - отметил ветеран труда Владимир Биджиев.

К слову, в регионе в этом году реализуются 8 проектов, из которых 2 переходящих – строительство ФОК в поселке Аршалы, котельной с ИКИ в селе Астраханка и 6 новых проектов в селе Красный Яр.

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