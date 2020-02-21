Послы ЕС дали советы по улучшению инвестиционного климата Казахстана

Мы обеспечим эффективное выполнение рекомендаций - Мамин.

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы налоговой политики и ее влияния на инвестиционный климат в Казахстане, передает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, с докладами о зарубежном опыте налогообложения и его роли в формировании благоприятного делового климата и развитии экономической конкуренции, а также предложениях по реализации в Казахстане прогрессивных методов налогового администрирования и фискальной политики выступили аккредитованные в Казахстане послы Великобритании М. Гиффорд, Канады — Н. Бруссо, Европейского Союза — Свен-Олов Карлссон, временный поверенный в делах посольства США Т. Люнг, а также представители инвестиционного сообщества — компаний EY, Deloitte, PwC, Heidelberg Cement.

С комментариями о проводимой в РК реформе налогового администрирования выступили министр национальной экономики Даленов и первый вице-министр финансов Шолпанкулов.

По итогам 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,5%. Рост обеспечен преимущественно за счет несырьевых отраслей – строительство (12,9%), торговля (7,6%), транспорт (5,1%), обрабатывающая промышленность (4,4%). Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций возрос до $25 млрд. Реальные доходы населения увеличились на 5,5%, инфляция находилась в запланированном коридоре и составила 5,4%. Нашим приоритетом является сохранение и укрепление заданного тренда развития в условиях циклического охлаждения мировой экономики и рисков в связи с ситуацией в Китае, — сказал А. Мамин.

Премьер-министр рассказал о проводимой в РК реформе налоговой системы в целях повышения ее эффективности в обеспечении экономического роста, улучшении делового климата, увеличении занятости населения и привлечении инвестиций.

Мы обеспечим эффективное выполнение рекомендаций по дальнейшему укреплению международной позиции Казахстана как надежного и предсказуемого инвестиционного направления с четкой и прозрачной налоговой системой, — резюмировал Мамин.

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