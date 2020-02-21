Над Карелией пролетел метеорит

Никто не пострадал.

Метеорит пролетел над населенным пунктом в Сегежском районе Карелии. Он не угрожал жизни местных жителей, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Падение метеорита в Сегежском районе Карелии запечатлела камера компании "Ситилинк". На кадрах видно, как небесное тело с большой скоростью пролетело над населенным пунктом, после чего произошла яркая вспышка.Это явление длилось около шести секунд.

Метеорит не угрожал населенному пункту. Скорость метеоритов теряется при прохождении плотных слоев атмосферы, большие объекты разваливаются,- сказал вице-президент Астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов.

Он напомнил, что за последнее время было зафиксировано всего два случая падения мелких обломков метеоритов, долетевших до земли. Также добавил, что облако метеорного потока из мелких частиц иногда может сопровождаться более крупными глыбами, одна из которых, скорее всего, оказалась на видео из Карелии.

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