В Жамбылской области мошенники оформляли кредиты через интернет на других лиц

Все подозреваемые дали признательные показания.

Сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области в первые три дня ОПМ “Контрафакт” выявили пять фактов мошенничества, передает zakon.kz.

С 17 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Контрафакт” с целью профилактики и выявления интернет-мошенничества. Так, 26-летний житель Тараза, используя информационно-коммуникативные средства, через интернет-приложение “ФинКап” обманным путем оформил кредит в размере 120 000 тенге на имя 39-летней женщины. В ходе оперативно-профилактического мероприятия по данному факту интернет-нарушитель задержан, - сообщает Polisia.kz.

Другой 33-летний таразец на чужое имя оформил кредит через интернет-приложение “Тенго” на сумму 40 000 тенге. Полицейские задержали 29-летнего жителя Тараза по подозрению в причастности к данному делу.

Также полицейскими установлен 22-летний гражданин, который как пользователь с многочисленными подписчиками в социальной сети через интернет-приложение Instagram, под предлогом продажи аккаунтов, обманным путем завладел деньгами 31-летней жительницы Тараза в сумме 40 000 тенге.

Все подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время в отношении них проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 п. 4 УК РК.

В связи с этим Департамент полиции Жамбылской области напоминает жителям быть осторожными и предусмотрительными, не доверять посторонним лицам, не переводить деньги на счета за границей или другие неизвестные счета, внимательно изучать сроки функционирования коммерческих интернет-сайтов и комментарии к ним, при выявлении сомнительных операций в оформлении кредитов и документов немедленно обращаться в правоохранительные органы.

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