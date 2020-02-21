В Нур-Султане полицейский спас двоих детей
Ранее он спас семь человек.
Фото : Polisia.kz21 февраля 2020, 17:34
В Нур-Султане полицейский спас двух малышей, которые были заперты дома, передает zakon.kz.
Жительница Нур-Султана рассказала, что комната в общежитии, в котором она проживала с двумя детьми - старшей 3 года, младшей 1 год - захлопнулась входная дверь. Она обратилась в полицию.
Капитан полиции Ерлан Жанабаев бросился на помощь. Через окно четвертого этажа он перелез в комнату, которая находилась на третьем этаже, и открыл дверь.
Думаю, что на моем месте так поступил бы каждый. Помогать – это главный долг полицейского. Услышав, что дети остались совсем одни, не мог просто стоять и думать, так как сам являюсь отцом пятерых детей. Сразу же приступил к делу, – сказал полицейский сайту Polisia.kz.
Жанабаев спасает людей не в первый раз. 1 февраля 2020 года он вытащил из задымления семь человек в общежитии по улице Орлыколь. Среди них было двое детей.
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