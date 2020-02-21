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Выселение пенсионеров МВД прокомментировал Тургумбаев

30 человек подали свою жалобу.

Фото : pravo.estate21 февраля 2020, 17:56

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев прокомментировал информацию о выселении ветеранов службы из служебного жилья в Актау, передает zakon.kz.

По Актау хочу сказать, что 30 человек подали свою жалобу и, в соответствии с нашим законом, после 55 лет (это считается пенсионным возрастом) по решению могут продлить еще на три года, но в 58 лет все покидают службу, выходят на пенсию – это закон, - сказал министр.

Ранее появилась информация о том, что пенсионеров МВД выселяют из квартир, чтобы отдать жилье молодым сотрудникам. Квартиры им выдали шесть лет назад, когда сотрудники еще числились на работе в МВД. Бывшие полицейские отказываются съезжать, утверждая, что квартиры им обещали приватизировать.


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