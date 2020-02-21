Беспорядки в Кордае: Подозреваемый в избиении аксакала задержан
Через 2-3 недели передадим суду - Тургумбаев.
Фото : zakon.kz21 февраля 2020, 17:59
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что подозреваемый в избиении аксакала задержан и через 2-3 недели будет предан суду, передает zakon.kz.
По словам, министра, в Кордае сейчас стабильная ситуация, днем и ночью работаем с сотрудниками национальной гвардии.
На сегодняшний день преступлений не зарегистрировано. Хотелось бы сказать, что те три человека, которые подняли руки на полицейских, все трое найдены и задержаны. в две –три недели их дело будет передано суду и суд его рассмотрит. Того, кто избил аксакала, его тоже задержали. Нашли его на второй день, задержали и после завершения медицинской экспертизы, через 2-3 недели передадим суду, - сказал он.
Ранее сообщалось, что аксакала Толегена Кудашбаева, которого ранее доставили в больницу Алматы, выписали 18 февраля в связи с улучшением состояния.
Сейчас он находится дома, взят под наблюдение врачей по месту жительства.
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