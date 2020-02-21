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Близ Алматы возможен сход лавин

21 и 22 февраля.

Фото : youtube21 февраля 2020, 18:06

В близлежащих горах Алматы Иле Аталу возможен сход лавин, сообщает zakon.kz.

"В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и оттепелью в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 21–22 февраля возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении ГЭТУ ГУ «Казселезащита» на основании штормового предупреждения от «Казгидромет».

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

1) Движение людей во время снегопада, тумана, дождя;

2) Движение людей по склону, на котором имеется уплотненный слой снега (снежная доска) или следы скатывания мелких снежных комков;

3) Выход на снежные карнизы, движение по лавинным лоткам и пересечение лавиносбросов;

4) Подъём и спуск людей по лавиноопасным косогорам;

5) Остановка людей по лавиноопасным косогорам и нахождение людей на склонах, по которым во время движения происходит просадка снега под ногами и слышен глухой гул или шипение;

6) Подниматься по лавиноопасным логам в лоб, пересекать лавинные логи в широкой части, пересекать крутые снежные склоны в нижних и средних горизонтах и подниматься в лавиносборы;

7) Катание на лыжах и сноубордах вне специально подготовленных горнолыжных трасс. Никогда не выезжать и не переходить за ограждающие таблички, предупреждающие о лавинной опасности.


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