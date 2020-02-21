Тургумбаев: Мы сами себя ломаем и сами уже по-другому относимся к работе

Требования общества к полиции совсем другие. Все требуют открытую полицию, честную, принципиальную - глава МВД.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поделился своим видением по реформированию полиции, передает zakon.kz.

Требование времени совсем другое, сейчас не полиция поменялась. Сейчас общество поменялось. Требования общества к полиции совсем другие. Все требуют открытую полицию, честную, принципиальную. И мы стоим на пороге перестройки. Мы сами себя ломаем и сами себя уже по-другому относимся к этой работе. Это очень тяжелый процесс, он идет от самого министерства и заканчивает нашими низовыми звеньями, - сказал министр.

Он напомнил о прошедшей аттестации сотрудников полиции и сокращении штатов.

Просто многие не воспринимали, как это мы сократили отделы, которые всю жизнь существовали, создаем новые управления, которых никогда в жизни не было. Но это надо делать, даже с учебными заведениями, - отметил он. - Сейчас IT, кибер -технологии - это будущее, от которого мы не денемся. Завтра 50 процентов преступности будет в этой сфере. И на сегодняшний день мы, к сожалению, не готовы.

Глава МВД признал, что органы внутренних дел пока отстают в этой сфере и модернизация органов идет медленнее, чем хотелось бы.

"Да, мы отстаем от этого, мы признаем, это. Но в тоже время мы открыты, открыли блог, завтра будем вещать по телевидению. Сайт «я полицейский» (открыли – ред.)… Помните, где двое молодых людей избивали, мы это увидели через Интернет. Ну почему они сбросили на Youtube? Мы хотим сделать это у себя нас сайте, чтобы любой гражданин увидел брошенный окурок, все увидим. Тем самым мы вовлечем большое количество в борьбу с преступностью. Не полиция, а само общество должно защищаться и очищаться от преступлений. Это наша цель", - заключил Тургумбаев.

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