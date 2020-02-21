Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с "Кайратом"

Также он выступал за ЦСКА.

Алматинский "Кайрат" пополнится футболистом сербского "Партизана" Зораном Тошичем, сообщает zakon.kz.

Футболист заключит с алматинцами двухлетний контракт, передает Telegraf.rs. Серб проведет за нынешний клуб еще два матча, пока "Кайрат" урегулирует все детали сделки.

Тошич известен по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Юнайтед". На его счету 74 матча за сборную Сербии и 10 голов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!