Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с "Кайратом"
Также он выступал за ЦСКА.
Фото : AFP21 февраля 2020, 18:26
Алматинский "Кайрат" пополнится футболистом сербского "Партизана" Зораном Тошичем, сообщает zakon.kz.
Футболист заключит с алматинцами двухлетний контракт, передает Telegraf.rs. Серб проведет за нынешний клуб еще два матча, пока "Кайрат" урегулирует все детали сделки.
Тошич известен по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Юнайтед". На его счету 74 матча за сборную Сербии и 10 голов.
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