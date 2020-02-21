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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с "Кайратом"

Также он выступал за ЦСКА.

Фото : AFP21 февраля 2020, 18:26

Алматинский "Кайрат" пополнится футболистом сербского "Партизана" Зораном Тошичем, сообщает zakon.kz.

Футболист заключит с алматинцами двухлетний контракт, передает Telegraf.rs. Серб проведет за нынешний клуб еще два матча, пока "Кайрат" урегулирует все детали сделки.

Тошич известен по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Юнайтед". На его счету 74 матча за сборную Сербии и 10 голов.


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