45 нарушений выявили на построенных дорогах в ЗКО

31 нарушение на 13 участках не устранено по сей день.

Как рассказал дорожный инженер по строительству филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО Заурбек Кипшакбаев, с 5 января по 17 февраля сотрудники предприятия осуществили 44 выезда на реконструкции, ремонт и содержание дорог области. Среди них шесть объектов, где проводится капитальный ремонт, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Специалисты отобрали 30 проб дорожно-строительных материалов, из которых не соответствуют требованиям три пробы. Отрицательные результаты своевременно направлялись заказчику и подрядчикам, кроме того, в ходе выездов выявлено 45 нарушений на объектах, 34 из которых по зимнему содержанию, 11 - по капитальному ремонту. На 13 участках выявленные нарушения не были устранены. 16 января наши специалисты выезжали на трассу Казталовка-Жанибек-граница РФ, там проводился капитальный ремонт. В ходе осмотра выявлено, что на сегодняшний день генеральным подрядчиком должным образом не ведутся работы по содержанию автомобильной дороги, где выявлено множество дефектов в виде отсутствия профиля проезжей части, колейности, неровности и мелкой гребенки, - рассказал Заурбек Кипшакбаев.

Кроме этого, по его словам, вдоль трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ отсутствует испытательная лаборатория и сопроводительная документация на заготавливаемые материалы - это сертификаты, паспорта качества, протоколы испытаний и акты отбора проб.

Вдоль трассы Онеге-Бисен-Сайхин-граница РФ заготовка дорожно-строительных материалов производится без входного контроля, отсутствует испытательная лаборатория и сопроводительная документация на заготавливаемые материалы.

11 февраля наши специалисты выезжали к подъездному пути к селу Хан Ордасы. При визуальном осмотре содержания автомобильной дороги выявлен ряд нарушений. На проезжей части имеются локальные участки с глубокими ямами и просадками, имеются участки с сильной гребенкой и буграми, также на всей протяженности участка наблюдается сплошной снежный накат, - добавил Заурбек Кипшакбаев.

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