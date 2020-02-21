Лукашенко назвал цену на газ для Беларуси

Он ориентировался на европейские расценки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия должна продавать его стране газ по стоимости $90 за 1 тыс. куб. м., сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт главы республики.

Что касается природного газа, сегодня в Европе (…) газ меньше $110. Это там - в Европе - на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, - сказал Лукашенко на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Также он указал привязанность цены на нефть на стоимость газа.

Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 - сегодня уже в мире такой цены нет, - отметил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, их позиция по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась.

14 февраля Лукашенко рассказал о желании России присоединить Беларусь.

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