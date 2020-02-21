У водителя в придорожном кафе украли больше полумиллиона тенге

Задержаны официантки.

Полицейские Алматинской области вернули водителю крупную сумму денег, похищенную официантами придорожного кафе, передает zakon.kz.

46-летний житель Аксуского района Алматинской области обратился с заявлением в полицию по факту кражи куртки и крупной суммы денежных средств. Выехавшая на место оперативная группа установила, что мужчина, возвращаясь домой, заехал в одно из придорожных кафе, расположенных на автодороге “Алматы – Оскемен”. Пообедав, мужчина забыл куртку вместе с деньгами в крупной сумме, больше полумиллиона тенге. Через некоторое время, обнаружив отсутствие куртки, он вернулся, но в оставленном месте ее уже не было, - сообщает Polisia.kz.

На просьбу вернуть имущество представители заведения ответили отказом, мотивируя тем, что ни куртки, ни денег, они не видели и не брали. Благодаря активным поискам стражам порядка удалось выяснить, что две официантки 20-ти и 22-летнего возраста, увидев оставленную клиентом куртку, обнаружили в её карманах крупную сумму денег, после чего, решили их похитить.

"Сговорившись, они спрятали куртку с деньгами в подсобке, расположенной в подвальном помещении. Найденные куртку и деньги сотрудники полиции вернули законному владельцу. Потерпевший, в свою очередь, поблагодарил полицейских за быструю и качественную работу, - отметили в полиции.

В отношении подозреваемых начато уголовное дело по статье 188 УК РК “Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц”.

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