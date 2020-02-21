Работникам компании "М-Техсервис" повысили зарплату на 33%

Рост тарифов позволил решить вопрос с повышением заработной платы работников.

20 февраля бригада работников предприятия "М-Техсервис" не вышла на смену на месторождении Кенкияк в Темирском районе, требуя повышения заработной платы, сообщает zakon.kz.

По поручению главы региона заместитель акима области Кайрат Бекенов выехал на месторождение, чтобы встретиться с работниками. Вместе с ним на встречу направились руководство сервисной компании, представители инспекции труда.

В ходе встречи Кайрат Бекенов напомнил им, что в октябре 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководством "CNPC" и поставил перед ним ряд задач, связанных с повышением заработной платы казахстанских работников, приведением уровня оплаты труда в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам, а также увеличением доли казахстанского содержания в закупках товаров и услуг. В результате выполнения данного поручения зарплата работников данной компании была повышена на 33%.

В связи с тем, что доход сервисных компаний зависит не только от добычи нефти, но и от объема оказываемых услуг, аким области провел переговоры с руководством АО "CNPC Актобемунайгаз" касательно повышения тарифов на услуги сервисных компаний. Предложение Ондасына Уразалина было поддержано и уже с 1 марта 2020 года стоимость тарифов увеличится на 10%. В свою очередь рост тарифов позволил решить вопрос с повышением заработной платы работников сервисной компании "М-Техсервис". В ходе встречи мы сообщили, что в результате переговоров с головным офисом "М-Техсервис" в Пекине принято решение о повышении заработной платы всех сотрудников, работающих вахтовым методом и занятых на сложной работе на 33%, руководящего и административного персонала на 15%, - рассказал заместитель акима области.

Также Кайрат Бекенов сообщил участникам встречи, что руководству области известны и другие не менее актуальные проблемы, касающиеся качества одежды, питания. Они будут решаться совместно с профсоюзом и руководством предприятия в рамках планируемого подписания коллективного договора.

Заместитель акима области напомнил о необходимости жесткого контроля касательно привлечения иностранной рабочей силы, постепенного замещения их на местные кадры, обучения и переобучения специалистов.

Поблагодарив работников за их непростой труд, он попросил их приступить к своим обязанностям. На месторождении работа была возобновлена.

Исполняющий обязанности директора компании Ван Илинь выразил признательность руководству области за решение вопроса по повышению тарифов на услуги и дал обещание, что в отношении бригады не будут применены какие-либо меры наказания.

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