Против "резиновых" школ выступили в Антикоррупционной службе

Ввиду отсутствия надлежащего контроля, директора средних школ, по сути, сделали городские учебные организации "резиновыми", тем самым, порождая коррупцию.

В Шымкенте численность учащихся в школах превышает нормы в 1,5-2 раза, что ведет к различным коррупционным рискам. Об этом говорилось на встрече Антикоррупционной службы с активом мегаполиса, передает zakon.kz.

Руководитель Антикоррупционной службы А.Жумагали в своем докладе особый акцент сделан на системе среднего и дошкольного образования, где в результате мониторинга были выявлены многочисленные коррупционные риски.

Продолжают иметь место получение незаконных вознаграждений за назначения и аттестацию руководителей учреждений образования и педагогов. Ввиду отсутствия надлежащего контроля, директора средних школ, по сути, сделали городские учебные организации «резиновыми», тем самым, порождая коррупцию. В некоторых из них численность школьников в полтора, а то и в два раза превышают положенные нормы, - сказал он.

Как отметил глава ведомства, это создает коррупционные риски при нынешних подходах, связанных с подушевым финансированием.

По его словам, мониторинг показал, что отдельные директоры средних школ занимают свои должности от 10 до 30 лет.

Естественно, в стенах этих учреждений имеются коррупционные риски, так как у руководителей общеобразовательных учреждений сосредоточены финансово-хозяйственные и распорядительные функции. Выявлены и такие факты, когда детей обучают лица, которые привлекались к уголовной ответственности за коррупционные деяния, - отметил глава Антикоррупционной службы.

Он отметил, что основным же коррупционным риском является трудоустройство в школы.

Доходит и до крайне циничных случаев, когда взятку берут за трудоустройство на низкооплачиваемую работу, где от безысходности люди вынуждены соглашаться на незаконные условия. Необходимо кардинально изменить механизм найма людей в учреждениях образования. Главное – минимизировать влияние руководителей, - сказал Жумагали.

Он предложил полностью пересмотреть Правила назначения руководителей организаций образования, а также процедуры тестирования при их назначении, внедрить институт ротации руководителей общеобразовательных учреждений с введением на полугодовой основе отчетности директоров школ перед родителями учащихся (по аналогии отчетов акимов перед населением), создать специальный институт резерва учителей, который будет базироваться на системах оценки результатов труда и уровня профессиональной подготовки, обеспечить прозрачность и открытость поступающих средств в учреждения образования, независимо от того бюджетные ли это средства, либо родительские взносы.

В целом, предложено провести скрупулезный аудит с принятием системных мер организационно-управленческого характера в этой сфере.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!