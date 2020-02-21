Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 22 февраля

Большая часть территории страны будет находиться под влиянием циклона, связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега.

Какая погода ожидается в Казахстане 22 февраля, рассказали синоптики, передает zakon.kz

В Нур-Султане будет пасмурно, днем ожидается снег. Температура будет постепенно повышаться от 7-9 градусов мороза до 4-6 градусов со знаком минус.

В Шымкенте 22 февраля ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью дождь. Днем воздух прогреется до 9-12 градусов тепла, ночью термометры покажут 3-5 градусов.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидаются осадки -преимущественно снег. Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской и Костанайской областях местами ожидается туман.

В Кызылординской области ночью на большей части ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами туман, гололед. Ветер северо-западный, западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, утром и днем на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ночью – гроза, усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 метров в секунду.

В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман.

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