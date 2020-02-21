Назначен аким Кордайского района

Нового руководителя активу района представил Бердибек Сапарбаев.

Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Кордайского района назначен Рустем Даулет, сообщает zakon.kz.

Нового руководителя активу района представил Бердибек Сапарбаев.

Аким области поставил перед новым главой районной администрации ряд задач по социально-экономическому развитию района, сохранению законности и правопорядка, укреплению единства и согласия в обществе.

Мы сделали все, чтобы обеспечить здесь стабильность и безопасность. Это поручение Главы государства. Кто нарушит закон - будет отвечать перед законом, - заверил Сапарбаев.

Также новому руководству района поручено взять на контроль подготовку к весенне-полевым работам, принять меры по улучшению качества образования и медицинских услуг, усилению воспитательной работы среди молодежи.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев призвал жителей района не верить слухам и провокациям, доверять официальным источникам информации.

Рустем Рысбаевич Даулет родился в 1974 году в Жамбылской области. Образование высшее, в 1996 году окончил Жамбылскую высшую школу предпринимательства по специальности "предприниматель-маркетолог", Академию государственной службы при Президенте РК по специальности "государственное управление", Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1994 году рабочим акционерного общества "Бостандык".

Работал на должностях заместителя акима, акима Бостандыкского сельского округа Таласского района, заместителя акима города Каратау, консультанта Аппарата Сената Парламента РК, начальника управления Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, заместителя генерального директора ТОО "ALIT", помощника заместителя председателя Сената Парламента РК, помощника депутата Сената Парламента РК, заместителя акима Жамбылского района, акима Жамбылского и Шуского районов, акима города Тараз.

С апреля 2018 года работал в должности советника акима Жамбылской области.

С апреля 2019 года - руководитель аппарата акима Жамбылской области.

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