Алматинские медики дали рекомендации по профилактике от коронавируса

В городе не зафиксировано случаев заболевания.

Алматинские врачи назвали меры профилактики от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Медики советуют измерять температуру тела не менее двух раз в день ежедневно, проветривать помещения не менее двух раз в день, проводить влажную уборку ежедневно, часто мыть руки с мылом, использовать отдельные посуду и средства личной гигиены.

По данным региональный службы коммуникации Алматы, в городе случаев коронавируса не зарегистрировано. Отмечается , что в Алматы имеется запас свыше 100 тыс. медицинских масок и более 700 респираторов. Утверждается, что "город полностью снабжен всеми необходимыми средствами защиты".

В период повышенной опасности заражения ОРВИ и гриппом, а также с учетом ситуации по распространению вирусных инфекций в ряде стран, жителям мегаполиса рекомендуется избегать места массового скопления людей и не выезжать в зоны риска. Лицам с температурой необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, а также с симптомами острой респираторной инфекции - соблюдать этикет кашля.

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