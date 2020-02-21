Из желудка таразской школьница извлекли больше килограмма волос

Девочка жаловалась на боли в брюшной полости.

В Таразе хирурги извлекли из желудка 13-летней девочки больше килограмма волос, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Школьница поступила в областную многопрофильную детскую больницу с жалобами на боль в брюшной полости. Медики провели обследование и диагностировали трихо-безоар. Хирурги провели часовую операцию и изъяли из желудка подростка волосы длиной 40 сантиметров. Ими была заполнена вся полость жизненно важного органа.

Это привело к нарушению пищеварения и потере веса. Операция прошла без осложнений, сейчас пациентка получает необходимое лечение, с ней работают психологи. Выпишут её меньше чем через неделю.

Это происходит из-за нервозности состояний. Эти дети обычно имеют какие-то изменения, именно в психологическом плане. Из-за нервозных состояний они начинают свои волосы в рот засовывать и местами они иногда проглатывают. И до такой степени могут доходить, что такие образования в желудке более килограмма. Хотелось бы сказать, чтобы родители обращали внимание на психологический фон у ребенка, как этот ребёнок, почему он нервничает, из-за чего, - рассказал и.о. главного врача областной многопрофильной детской больницы Азат Сатжанов.

Жамбылские врачи отметили, что это уже третий их случай в практике.

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