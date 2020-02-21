Команда дебютирует во Второй лиге.

В Казахстане основан новый футбольный клуб - "Термилан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Kazfootball.

Команда юридически была создана в январе 2020 года. "Темирлан" базируется в селе Темирлановка, Ордабасинского района, Туркестанской области, находящийся в 40 километрах от Шымкента. Клуб будет проводить домашние матчи на стадионе имени Кажымукана, который вмещает 1 000 зрителей.

Клуб дебютирует в этом году во Второй лиге - в третьем по силе футбольном дивизионе Казахстана.

"Темирлан" уже провел первый сбор в Шымкенте и сыграл шесть товарищеских матчей. Главным тренером клуба назначен Шайзидин Кенжебаев.

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