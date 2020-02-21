В Казахстане основан новый футбольный клуб
Команда дебютирует во Второй лиге.
Фото : Pixabay21 февраля 2020, 21:27
В Казахстане основан новый футбольный клуб - "Термилан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Kazfootball.
Команда юридически была создана в январе 2020 года. "Темирлан" базируется в селе Темирлановка, Ордабасинского района, Туркестанской области, находящийся в 40 километрах от Шымкента. Клуб будет проводить домашние матчи на стадионе имени Кажымукана, который вмещает 1 000 зрителей.
Клуб дебютирует в этом году во Второй лиге - в третьем по силе футбольном дивизионе Казахстана.
"Темирлан" уже провел первый сбор в Шымкенте и сыграл шесть товарищеских матчей. Главным тренером клуба назначен Шайзидин Кенжебаев.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008538-694d9f78cb4866da2cffc8da1fe23525
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...