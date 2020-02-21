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Две попытки перевозки марихуаны через казахстанскую границу пресечены в феврале

Материалы по двум фактам переданы в правоохранительные органы.

Фото : пресс-служба Департамента государственных доходов по Туркестанской обл21 февраля 2020, 22:05

Сотрудниками казахстанской пограничной службы дважды за февраль были пресечены попытки перевезти марихуану, сообщает zakon.kz.

Первый факт был зарегистрирован 9 февраля на таможенном посту "Капланбек" Департамента государственных доходов по Туркестанской области. Тогда сотрудниками ведомства совместно с представителями ПС КНБ РК при осмотре был задержан гражданин Казахстана 1991 года рождения, у которого был обнаружен сверток, завернутый в пакет. По результатам экспертизы это оказалась марихуана, вес которой составил 48,84 грамма.

На таможенном посту "Капланбек" это уже шестой факт с задержанием наркотических веществ за полгода.

Через 10 дней, 19 февраля, на таможенному посту "Жибек жолы" в ходе прохождения через терминал был задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения, который направлялся в соседнюю республику. В его обуви были обнаружены свертки с веществом. Как показала экспертиза, это была марихуана, ее вес составил чуть больше пяти грамм.

Материалы по двум фактам переданы в правоохранительные органы для дальнейших следственных мероприятий.


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