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США провели учения на случай ядерной войны с Россией

В Пентагоне рассказали, что сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией.

Фото : Известия22 февраля 2020, 07:09

США провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы провели небольшие учения, скажем так, - говорится в стенограмме брифинга, распространенной пресс-службой американского военного ведомства.

По его словам, "сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО".

Потом начинается разговор, который бы был в этом случае, сначала с министром обороны, а потом в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ, - рассказал представитель министерства обороны США.

Ведущему брифинга был задан вопрос, каким был ответ Соединенных Штатов по легенде учений. "Ответ США был, я думаю, что не буду об этом говорить, но это был ограниченный ответ", - сказал он. Представителя Пентагона попросили уточнить, был ли ответ ядерным. "Ну, да", - признал он. "Они совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия", - заявил представитель военного ведомства.

В учениях принимал участие министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Оба они получили представление о том, как будет вестись координация действий в случае ядерного кризиса, подчеркнули в Пентагоне.


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