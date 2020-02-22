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Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек

2393 человека были выписаны из больницы.

Фото : EADaily22 февраля 2020, 07:52

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20 659 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за сутки были зафиксированы 109 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом; 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 891 человек.

По информации китайских властей, на территории 31 провинции в настоящее время заражены 53 284 человека, состояние 11,4 тыс. из которых оценивается как тяжелое.

Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в провинции Хубэй - 106 случаев. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено 63,4 тыс. случаев заражения. Более 1,7 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.


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