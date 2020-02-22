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83-летняя старушка воскресла, пролежав 10 часов без признаков жизни

Пенсионерка считает, что ее муж дьякон "вымолил" ее душу.

Фото : Youtube22 февраля 2020, 08:07

83-летняя украинка Ксения Дидух "ожила" после подготовки родственниками ее похорон, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

В Винницкой области Украины пенсионерка 10 часов пролежала без признаков жизни. Врачи померили пульс и давление, приборы ничего не показали. Также доктора сделали кардиограмму, на которой вышла прямая линия. Врачи посоветовали родственникам Дидух "закрывать зеркала и зажигать свечку".

Родные приготовились к погребению: заказали отпевание, поминальный обед, рабочие выкопали женщине могилу. Однако пенсионерка подала признаки жизни. Врачи рассказали, что женщина два раза пережила клиническую смерть. Пенсионерка отметила, что ее муж был дьяконом. Он пел в церкви и этим ее "вымолил", считает Дидух.


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