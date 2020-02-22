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В Китае назвали позорным поведение взбунтовавшихся из-за коронавируса украинцев

Китайские пользователи осудили поведение жителей в комментариях к публикации о протестах.

Фото : Газета.ру22 февраля 2020, 08:37

Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В комментариях к публикации китайские пользователи осудили поведение жителей поселка за неуместную реакцию.

"Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии", - написал один пользователь. "В этот момент надежда в их (эвакуированных) сердцах была разрушена", - отметил другой. Еще один читатель назвал участников бунта слишком жестокими и призвал их так не относиться к своим соотечественникам.

Автобусы с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского Уханя, забросали камнями в поселке Новые Санжары, куда их привезли на карантин


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