В Китае назвали позорным поведение взбунтовавшихся из-за коронавируса украинцев
Китайские пользователи осудили поведение жителей в комментариях к публикации о протестах.
Фото : Газета.ру22 февраля 2020, 08:37
Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
В комментариях к публикации китайские пользователи осудили поведение жителей поселка за неуместную реакцию.
"Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии", - написал один пользователь. "В этот момент надежда в их (эвакуированных) сердцах была разрушена", - отметил другой. Еще один читатель назвал участников бунта слишком жестокими и призвал их так не относиться к своим соотечественникам.
Автобусы с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского Уханя, забросали камнями в поселке Новые Санжары, куда их привезли на карантин
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