Пропавший в Алматы 14-летний подросток найден живым и невредимым

Нашли ребенка в нижней части города.

Кунту Шерхан, пропавший без вести 20 февраля этого года, найден и передан родителям, передает zakon.kz.

Благо, с мальчиком все хорошо, он цел и невредим, ночью был передан родителям. Нашли ребенка в нижней части города. От имени руководства Департамента полиции Алматы и общественности выражаем особую благодарность волонтерам за помощь в поисковых мероприятиях и слаженную командную работу, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Они так же отметили, что в розыске Кунту Шерхан всего приняли участие более 150 человек, в их числе сотрудники полиции, волонтеры и педагоги.

Мы до конца верили, что подросток найдется в здравии. Доподлинные причины самостоятельно его ухода из дома будут еще устанавливаться - информировала начальник отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!