Казахстанские боксеры едут на спарринги к Флойду Мейвейзеру

В зале Мейвезера-младшего тренируются очень сильные боксеры США и Мексики.

Три казахстанских боксера, выступающие в профессионалах - Али Балоев, Искандер Харсан и Жанкош Тураров, под руководством опытного наставника Сагатбека Мусаханова вылетели в США, где будут готовиться к поединкам, которые запланированы на март, передает zakon.kz.

Одним из мест дислокации наших спортсменов, как сообщает канал SporttimeKZ, является зал непобежденного американского боксера-профессионала, выступавшего в полусредней весовой категории, Флойда Мейвейзера-младшего.

Основную мы общефизическую, тактическую подготовку мы прошли у себя в Алматы, теперь у нас остался этап спарринговой работы. Мы вылетаем в США в Лас-Вегас, будем тренироваться в зале Флойда Мейвейзера. Это будет у нас промежуток времени до 15 марта. После этого мы вылетаем сюда, - рассказал казахстанский тренер Сагатбек Мусаханов.

Боксер Жанкош Тураров поделился, что ожидает очень хорошие спарринги, поскольку в зале Мейвезера-младшего тренируются очень сильные боксеры США и Мексики. Искандер Харсан добавил, что ожидаемые тренировки в США - это основная и заключительная часть подготовки к мартовским боям. Также на спарринги вылетает и Али Балоев, совсем недавно заключивший соглашение с менеджерской компанией МТК Каzakhstan.

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