Столичные врачи отказали в помощи ребенку с сотрясением мозга

Матери с ребенком пришлось добираться до детской больницы своим ходом.

Врачи столичной травматологии отказали ребенку в помощи после сотрясения мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

По словам матери, у сына было предобморочное состояние. Он неудачно скатился с ледяной горки и ударился головой. А в травмпункте неподалеку они столкнулись с равнодушием медиков.

Я его глаза так открываю, говорю, что с ним? Помогите нам, помогите. А они как сидели, так и сидели и говорят, сколько вашему сыну? -14 лет. А это вам нужно ехать в детскую. Хотя бы первую помощь окажите, говорим. Помогите нам! Почему он теряет сознание? Они как сидели, так и сидели вообще даже не обращали внимания, - рассказала жительница Нур-Султана Гульаим Жумабаева.

По словам Гульаим Жумабаевой, когда ребенку стало еще хуже, их попросили срочно удалиться из больницы. В итоге матери с ребенком пришлось добираться до детской больницы своим ходом. Ребенка сразу же госпитализировали. У мальчика оказалось сотрясение мозга. Что касается травматологии, куда женщина обратилась первично, то там пояснили, что врачи действовали строго по инструкции.

Когда к нам приходят родители с детьми, мы видим раны там, какие-то повреждения, которые не угрожают жизни, мы осматриваем, накладываем временную повязку и отправляем их в детскую городскую больницу. Но так как в этой ситуации не было никаких повреждений, ран, повреждений, то ему здесь никаких повязок, ничего не показано было, - заявил заведующий травматологическим пунктом НИИ травматологии и ортопедии Нур-Султана Адильбек Жилкибаков.

В Минздраве заверили, в травматологии действительно нет специалистов, которые могли бы обслужить ребенка. А вот осмотреть его, прежде чем отправить в профильную клинику - все-таки должны были .

Медицинский работник по профилю травматология взрослая оказывает медпомощь только взрослому населению. И оказывает неотложную медицинскую помощь при обращении в приемное отделение и с учетом рекомендаций направляют в профильную медицинскую организацию, - объяснила главный эксперт департамента организации медпомощи МЗ РК Баян Божбанбаева.

Общественники против такой бюрократии. Они считают, что казахстанцы должны иметь возможность получать медпомощь в любой больнице. Особенно, если это касается здоровья детей.

В минздраве проблему уже взяли на "карандаш". Чиновники обещают в скором времени обеспечить все клиники разнопрофильными специалистами. Ну, а пока, как показывает практика, казахстанцы, увы не могут получать первую помощь в любом медучреждении.





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