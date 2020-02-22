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Элизабет Турсынбаева показала, на что способна, кроме фигурного катания

Кроме фигурного катания, в жизни казахстанской спортсменки есть еще одно увлечение - музыка.

Фото : ISU22 февраля 2020, 09:58

Для обладательницы серебряной медали Чемпионата мира-2019 казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой сезон-2019/20 оказался смазанным. Из-за проблем со спиной и поясницей она смогла выступить только на чемпионском турнире Shanghai Trophy, после чего ее состояние ухудшилось, из-за этого она уже не могла участвовать на Гран-при. Да и Чемпионат мира-2020 под большим вопросом, скорее всего, Турсынбаевой придется пропустить его тоже. Но девушка не унывает и освободившееся время посвящает музыке, передает zakon.kz.

Известно, что кроме фигурного катания, в жизни Элизабет есть еще одно увлечение - музыка. У девушки хороший голос, ей нравится петь, играть на скрипке и фортепиано. Именно владение последним инструментом она и продемонстрировала в своем Instagram, сыграв нежную романтичную мелодию "River flows in you", которая, как призналась Элизабет, ей очень нравится.

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Progress???????????? My favorite "River flows in you" #piano #riverflowsinyou

Публикация от Elizabet Tursynbaeva (@elizabetkz) 21 Фев 2020 в 8:27 PST

Болельщики оценили нежное исполнение мелодии талантливой девушкой, и оставили в комментариях немало теплых слов.


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