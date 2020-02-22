Ломбарды, обещавшие сверхдоход, не отдают казахстанцам их вложения

Масштабы вложений поражают: люди, как выяснилось, даже продавали дома и все до копейки относили в контору.

Сразу в нескольких городах Казахстана сегодня разразился громкий финансовый скандал. Вкладчики подозрительного ломбарда не могут найти тех, кому отдали сотни тысяч тенге, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Масштабы вложений поражают: люди, как выяснилось, даже продавали дома и все до копейки относили в контору. Теперь клиенты в панике пытаются открыть сейфы в опустевших кабинетах. В полиции же просят людей срочно писать заявления.

Десятки жителей Тараза сегодня устроили переполох в офисе компании «Гарант 24 ломбард». Все они – ее вкладчики. Клиентам здесь обещали невероятно высокие доходы: мол, всего за несколько месяцев они получат вдвое больше, чем вложили. И народ поверил настолько, что даже отдавал последнее.

В ломбарде у меня выкупили дом за 12 миллионов тенге. Часть этих денег я получил в течение двух месяцев. Потом 5 миллионов обратно вложил. А в итоге ни копейки уже не смог вернуть. Дом мой продали другому клиенту, - сказал Серик Бекбауов.

Здесь не только я. Здесь знакомые знакомых звонят, в обморок падают. У другой инсульт. Это же не шутки! Люди дома продают. По 20 миллионов вкладывают, - добавила Саида Елубекова.

Но уже второй день чудо-компания остановила свою бурную деятельность. Сотрудники исчезли, кассы закрылись. Вкладчики в недоумении. Разумеется, ни о какой огромной прибыли речи уже не идет. Люди теперь требуют, чтобы им хотя бы вернули собственные вложения. К слову, среди потенциальных потерпевших оказались даже бывшие полицейские. Пенсионерка МВД отдала почти все, что копила.

Я бы им самую высшую меру наказания присудила. Люди прямо плачут. Я последние деньги, 500 тысяч и 400 тысяч. Я их копила с пенсии по 10, по 15 тысяч в месяц, - отметила Любовь Скудилина.

В аналогичной ситуации оказались вкладчики актюбинского филиала этой же компании. Больше ста человек сегодня пытались забрать деньги, но в конторе уже не оказалось ни одного сотрудника. В итоге люди бросились к сейфам. Правда, ничего не унесли.

Ситуация накалилась так, что полиции пришлось вызывать спецназ. По словам силовиков, в деятельности ломбарда усмотрели мошеннические схемы. Людей просят немедленно написать заявления.

Будем осуществлять проверку, кто нанимал этих лиц. Сейчас все полностью устанавливается. По розыску представителей меры принимаются сейчас. Устанавливаем учредителей, - заверил и. о. начальника управления полиции Актобе Зиядин Кунбасов.

А в уральском филиале компании сотрудники пока не скрываются и даже охотно дают комментарии. Директор местного представительства утверждает, что все происходящее якобы временный ажиотаж. Мол, просто в кассе не осталось денег, а вкладчикам нужно подождать.

Ну, просто деньги нам не пришли. Инкассации не было сегодня. Люди не могут получить свои вклады, - сказал региональный директор компании из Уральска Юрий Афонин.

На вопрос о том, стоит ли говорить, что будут какие-то проверки, он отметил, что это возможно в центральных офисах, н на местах У нас пока тишина.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!