Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

“Гарант 24”: 26 граждан обратились в полицию

Им причинен материальный ущерб на общую сумму 27 350 000 тенге.

Фото : inbusiness.kz22 февраля 2020, 11:25

На сегодняшнии день в полицию обратилось 26 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму 27 350 000 тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В настоящее время, Следственным управлением Департамента полиции Кызылординской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

На сегодняшний день создана следственно-оперативная группа по данному уголовному делу, который будет разбираться по каждому заявлению индивидуально.

Просим сохранять спокойствие, обратились к жителям города в пресс-службе ДП.

Согласно ст.201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) детали и материалы досудебного расследования не подлежат разглашению.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты