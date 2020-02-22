“Гарант 24”: 26 граждан обратились в полицию

Им причинен материальный ущерб на общую сумму 27 350 000 тенге.

На сегодняшнии день в полицию обратилось 26 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму 27 350 000 тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В настоящее время, Следственным управлением Департамента полиции Кызылординской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

На сегодняшний день создана следственно-оперативная группа по данному уголовному делу, который будет разбираться по каждому заявлению индивидуально.

Просим сохранять спокойствие, обратились к жителям города в пресс-службе ДП.

Согласно ст.201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) детали и материалы досудебного расследования не подлежат разглашению.

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