Бронзовый призер Азиады-2018 из Казахстана попался на допинге

До оглашения официальных итогов расследования объявил о завершении спортивной карьеры.

В 2020 году к отбывающим наказание за нарушение антидопинговых правил казахстанцам добавился еще один атлет. Согласно опубликованному списку, запрещенные субстанции были обнаружены в анализе маунтинбайкера Кирилла Казанцева, передает zakon.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В пробе, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен запрещенный препарат - эритропоэтин. Дисквалификация спортсмена составит четыре года с 23.12.2019 по 23.12.2023.

Стоит отметить, что на своей странице Instagram гонщик до оглашения официальных итогов расследования озвучил, что завершил спортивную карьеру.

Кирилл Казанцев является мастером спорта по маунтинбайку. Также Казанцев - бронзовый призер Азиатских игр 2018 года в Индонезии. В активе казахстанца одна бронзовая и две серебряные медали чемпионатов Азии. В 2016 и 2017 году Казанцев признавался лучшим майнтинбайкером Казахстана.

Эритропоэтин (ЭПО) - это прежде всего гормон и лекарство, которое помогает бороться с многочисленными заболеваниями. В качестве допинга он стал массово применяться с 1990 года. И все дошло до того, что во многих видах спорта без его использования можно было даже не соревноваться. Однако препарат имеет многочисленные побочные эффекты. В том числе, летальный исход. Злоупотребление приводило к тому, что спортсмен погибал на тренировках, во сне. У велогонщиков даже появилась поговорка: "Днем мы живем, чтобы крутить педали. А ночью мы крутим педали, чтобы жить".

Со временем риски погибнуть снизились из-за появления различных модификаций. ВАДА внедрила "паспорт спортсмена", что привело к снижению использования ЭПО. На это создатели допинга ответили новыми видами препарата, который практически не оставляет следов. Использование ЭПО ведет к повышению работоспособности организма на время приема. Спортсмен может выполнять огромный объем работы, что во время турнира и тренировок приводит к преимуществу. Иными словами он повышает количество гемоглобина в крови, таким образом, кровь может переносить больше кислорода в организме, благодаря чему улучшается выносливость. Самое главное - его невозможно принять случайно! Только сознательно. Напомним, ​Национальный Олимпийский комитет придерживается строгой политики нулевой терпимости в вопросах применения допинга и выражает полную поддержку инициативам Международного Олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по защите «чистых» спортсменов.





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