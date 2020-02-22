Проспект Аль-Фараби в Алматы частично закроют 23 февраля

Дорога будет открываться по мере прохождения трассы бегунами.

Частичное перекрытие проспекта Аль-Фараби в Алматы 23 февраля произойдет из-за проведения Зимнего забега Алматы марафона, передает zakon.kz.

По сообщениям организаторов, маршрут Зимнего забега, который пройдет в Алматы 23 февраля, проложен по проспекту Аль-Фараби.

В связи с этим будет частично ограничено движение любого автотранспорта по проспекту Аль-Фараби в период проведения мероприятия с 08.00 до 11.30.

Движение в западном направлении по пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Западный Желтоксан будет перекрыто с 06.00 до 08.00. До 8.00 будет доступен проезд по тоннелю от пр. Достык под пр. Назарбаева. Движение в западном направлении по проспекту Аль-Фараби (нижняя сторона) от пр. Назарбаева до пр. Гагарина будет полностью закрыто с 08.00 до 11.30. Для движения автотранспорта будет доступна южная часть пр. Аль-Фараби, - сообщили организаторы забега.

Дорога будет открываться по мере прохождения трассы бегунами.

Проехать к стартово-финишному городку около БЦ "Нурлы-Тау" возможно будет по ул. Козыбаева или со стороны ул.Западный Желтоксан. А также на автобусах по пр. Аль-Фараби в восточном направлении.

Жителей и гостей Алматы просят отнестись с понимаем и заранее спланировать свой маршрут по проспекту Аль-Фараби 23 февраля.

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