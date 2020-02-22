Пять человек получили огнестрельные ранения в Хромтау

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, после совершения преступления, подозреваемые спрятали два обреза охотничьего ружья 16 калибра под мостом реки "Орь".

20 февраля текущего года примерно в 22:10 часов в ЦРБ города Хромтау с огнестрельными дробовыми ранениями поступило 5 человек, сообщает zakon.kz.

Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа, которой в течении суток в ходе проведения оперативных мероприятий установлены и задержаны трое подозреваемых лиц, которые дали признательные показания, - говорится в сообщении пресс службы департамента полиции.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, после совершения преступления, подозреваемые спрятали два обреза охотничьего ружья 16 калибра под мостом реки "Орь" в близи п.Бугенсай Хромтауского района.

Два обреза и автомашина Ваз-2114 с российским учетом, на которой подозреваемые передвигались изъяты. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемые в порядке ст.128 УПК РК водворены в ИВС. Назначены необходимые экспертизы.

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