Видео "серебряного" проката Рейхерда: почему в Японии было тяжело

Погода преподнесла не очень приятный сюрприз- шел дождь.

Казахстанский спортсмен Дмитрий Рейхерд выиграл серебряную медаль Этапа Кубка мира по фристайлу-могулу в японском Тазавако в дисциплине "индивидуальный могул". О том, почему эта награда досталась непросто, корреспонденту zakon.kz рассказала главный тренер сборной РК по фристайлу-могулу Елена Круглыхина.

Также в Сети появилось видео "серебряного" выступления нашего могулиста.

Погода преподнесла не очень приятный "сюрприз"- шел дождь, что очень отрицательно влияет на состояние трассы. Огромная благодарность японским организаторам, которые делали все возможное, чтобы сохранить трассу. Дмитрий Рейхерд - молодец, он как опытный спортсмен, не растерялся, уверенно проехал, все сделал, как надо, - сказала Елена Круглыхина.

Завтра, 23 февраля, в Тазавако запланированы соревнования Этапа Кубка мира в параллельном могуле.

Наша команда готова продолжать с достоинством отстаивать честь нашей страны и показать казахстанскую мощь завтра. И, конечно же мы видим, что организаторы сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить трассу до завтрашних соревнований, - добавила Круглыхина.

Также доступно видео выступления Дмитрия.

Добавим, что следующий после японского Этап Кубка мира у фристайлистов-могулистов состоится в Алматы. 1 марта на ГЛК "Шымбулак" лучшие спортсмены в этом виде спорта разыграют награды в исциплине "параллельный могул".

Альберт Ахметов

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