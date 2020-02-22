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Отец бросил дочь без документов в аэропорту и улетел отдыхать с новой семьей

Мужчина забронировал поездку для всей семьи, однако по прибытии в аэропорт они поняли, что паспорт 14-летней девочки перестает действовать через два месяца.

Фото : Depositphotos22 февраля 2020, 13:07

Отец оставил дочь в аэропорту одну после того, как ее не пустили за границу из-за недействительных документов, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Об этом он рассказал анонимно на портале Reddit. Так, по словам неизвестного мужчины, он должен был отправиться в отпуск с 14-летней дочерью от первого брака, новой женой и их двумя детьми. Планируя путешествие, он попросил свою бывшую супругу передать ему паспорт для покупки авиабилета ребенку, но та отказалась и сообщила ему лишь дату истечения срока его действия.

Тем не менее, ему удалось забронировать поездку для всей семьи, однако по прибытии в аэропорт они поняли, что паспорт 14-летней девочки перестает действовать через два месяца.

Сотрудники авиакомпании заявили, что не могут пустить нас на рейс. После долгих споров я все же решил поехать туда без старшей дочери и попросил своего отца отвезти ее домой. Моя жена сказала, что отменит всю поездку, если я не полечу, поскольку она не справится с двумя детьми одна. Мы потеряли бы огромные деньги, так что я согласился поехать, - продолжил анонимный отец.

Он также добавил, что его дочь была крайне разочарована его выбором и он пообещал ей, что возьмет ее с собой в другое путешествие, как только она сделает новый загранпаспорт. Однако, когда он вернулся домой, дочь перестала с ним разговаривать и отказалась проводить с ним время.

Она даже хотела сменить школу, потому что одноклассники смеялись над ней, думая, что она соврала про то, что едет в путешествие, - добавил он.

В заключение мужчина признался, что сперва он считал свое решение правильным, но сейчас он уверен, что должен был поступить по-другому.


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