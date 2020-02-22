На трассе из Нур-Султана в Павлодар ограничено движение для всех видов транспорта
Движение ограничено на участке протяжённостью 219 километров.
Фото : вести22 февраля 2020, 13:38
На участке дороги республиканского значения Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты ограничили движение для всех видов транспорта, сообщает zakon.kz.
В Акмолинской и Павлодарской области ограничили движение на участке республиканского значения Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, - сообщила руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.
Движение ограничено на участке протяжённостью 219 километров.
Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты 16-235 км, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области. По всей стране работает 710 единиц спецтехники.
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