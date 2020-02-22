Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На трассе из Нур-Султана в Павлодар ограничено движение для всех видов транспорта

Движение ограничено на участке протяжённостью 219 километров.

Фото : вести22 февраля 2020, 13:38

На участке дороги республиканского значения Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты ограничили движение для всех видов транспорта, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской и Павлодарской области ограничили движение на участке республиканского значения Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, - сообщила руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

Движение ограничено на участке протяжённостью 219 километров.

Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты 16-235 км, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области. По всей стране работает 710 единиц спецтехники.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты