В стационаре ВКО проверили 15 человек на коронавирус

Ни у кого из помещенных под наблюдение граждан короновируса нет.

В ВКО в специальном стационаре под наблюдением находятся 15 человек – 11 граждан Казахстана и четыре гражданина КНР, сообщает zakon.kz со ссылкой на Arnapress.kz.

Ни у кого из помещенных под наблюдение граждан короновируса нет.

Признаков коронавируса ни у одного из помещенных под наблюдение на данный момент не выявлено. Граждане Китая прибыли в Казахстан из третьих стран, являются транзитными пассажирами и после завершения медицинского обследования (14 дней) выедут из страны, – сообщил руководитель управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан.

Он также напомнил, что постановлением главного государственного санврача от 20 февраля 2020 года на территории РК, в том числе в Восточно–Казахстанской области, все граждане Казахстана, прибывающие из Китая, будут изолированы на карантин сроком на 14 дней.

В целях противодействия коронавирусу для жителей Восточно-Казахстанской области предусмотрены специальные изолированные медицинские стационары.

"Каждого возвращающегося гражданина Казахстана из КНР на территорию области на границе осматривают медработники. Если нет симптомов – кашля, насморка, повышенной температуры тела и других признаков коронавируса – гражданин Казахстана помещается в специальный медицинский стационар под наблюдение сроком на 14 дней. По истечении данного периода при отсутствии каких-либо признаков заболевания, человек выпускается из стационара. В случае обнаружения симптомов заболевания коронавирусной инфекцией, пациента сразу же госпитализируют в инфекционную больницу", – пояснил глава облздрава.

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