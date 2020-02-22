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Facebook заплатит за запись голоса пользователя

Такая идея пришла в голову руководству после скандала с незаконным анализом записей с микрофонов устройств, на котором попались крупнейшие американские IT-компании.

Фото : docwirenews.com22 февраля 2020, 20:30

Компания Facebook будет платить некоторым пользователям за возможность использовать запись их голоса для улучшения технологии распознавания речи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Такая идея пришла в голову руководству после скандала с незаконным анализом записей с микрофонов устройств, на котором попались крупнейшие американские IT-компании.

В разработанном приложении для маркетинговых исследований Viewpoints появилась новая программа – "Произношения". Пользователям, которых система сочтет подходящими для участия, предлагается записать фразу "Эй, Портал" (Portal - линейка коммуникационных устройств, выпускаемых Facebook в США) в комбинации с именем первого друга из списка друзей в соцсети.

Пользователи соцсети получат возможность записать фразы с именами не более десяти друзей, за что им дадут один доллар.

Пока сервис доступен только в США лицам старше 18 лет.


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