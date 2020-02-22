Боксер Нурзат Сабиров одолел мексиканского "Тайсона"

Единогласным решением судей победу присудили казахстанцу.

В своем одиннадцатом бою на профессиональном ринге казахстанский боксер Нурзат Сабиров одержал победу над известным мексиканским боксером, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок против Рикардо Флореса (22-7-1, 14 КО) прозванного "Тайсоном" продлился все восемь отведенных раундов и завершился победой Нурзата единогласным решением судей.

Бой проходил в канадском городе Римуски (провинция Квебек).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!