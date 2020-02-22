Социальные объекты Кордайского района работают в штатном режиме

Создан Совет общественного согласия, в состав которого вошли старейшины и авторитетные жители сел Каракемер, Масанчи, Кордай, Карасу, Аухатты, Сортобе.

По состоянию на 22 февраля, все социальные объекты - школы, детские сады, медучреждения, торговые точки и аптеки Кордайского района Жамбылской области работают в штатном режиме, сообщает zakon.kz.

В сельских округах Масанчи, Сортобе, Аухатты, Карасу и Каракемер расположены 16 учреждений образования, которых обучаются 12 274 учеников. На занятия прибыло 11 688 учащихся или 95,2%. Все 1045 учителей или 100% находятся на рабочих местах.

Для очистки сел привлечены 68 единиц техники и 274 человек, вывезено 896 тонн мусора. В период с 11 по 21 февраля оказана гуманитарная помощь 936 семьям, проживающим в селах Аухатты, Булар батыр, Сортобе и Масанчи в объеме 119,8 тонн продуктов питания, гигиенических средств, медикаментов, посуды и других товаров первой необходимости. В общественный фонд "НурНиет" собрано 9,3 млн тенге благотворительной финансовой помощи. Кроме того, оказана материальная помощь в размере 2,3 млн тенге пострадавшим семьям, - говорится в сообщении пресс-службы акима Жамбылской области.

Создан Совет общественного согласия, в состав которого вошли старейшины и авторитетные жители сел Каракемер, Масанчи, Кордай, Карасу, Аухатты, Сортобе. Председателем совета избран глава совета ветеранов с. Кордай Абдибек Сеилханов. Основные задачи - проведение воспитательной работы с молодежью, организация совместных культурно-спортивных мероприятий для укрепления единства и согласия между жителями сел Кордайского района.

Начата подготовка к проведению весенне-полевых работ.

В районе сохраняется стабильная обстановка. Вопрос находится на постоянном контроле акима области.

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