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Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты

Любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия.

Фото : super-arsenal.ru22 февраля 2020, 21:45

Сирийские ПВО будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны. Об этом говорится в заявлении командования ВС Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии, сообщил источник в сирийском командовании агентству SANA.

В итоге силы ПВО получили приказ "противодействовать всеми доступными способами".

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что вооруженные силы предпримут более решительные действия в Сирии.


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