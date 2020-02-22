Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты
Любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия.
Сирийские ПВО будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны. Об этом говорится в заявлении командования ВС Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии, сообщил источник в сирийском командовании агентству SANA.
В итоге силы ПВО получили приказ "противодействовать всеми доступными способами".
В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что вооруженные силы предпримут более решительные действия в Сирии.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!