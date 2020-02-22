Из-за непогоды в Казахстане закрыты семь участков автодорог

По всей республике работает 567 единиц техники.

В связи с плохими погодными условиями закрыто движение на семи участках ряда автодорог протяженностью 973 километра, сообщает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

Это 3,9% всех автодорог республиканского значения:

1."Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 16-235, участок Нур-Султан - Шидерты.

2."Алматы-Усть-Каменогорск" км. 971-1068, участок Калбатау - К.Кайсенова.

3."Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 707-941, участок Аягоз - поворот Богас.

4."Алматы-Усть-Каменогорск" км. 780-967, участок Аягоз - Калбатау.

5."Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи" км. 7-66, участок Ушановское– поворот Серебрянск.

6."Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ" км. 36-123, участок Предгорное – граница РФ.

7."Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ" км. 15-105, участок Белоусовка - Риддер.

По всей республике работает 567 единиц техники.

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