В ВОЗ выразили озабоченность распространением коронавируса

Речь идет о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация обеспокоена числом случаев коронавируса "без четкой эпидемиологической связи", которые были зарегистрированы за границами Китая, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Эту точку зрения глава ВОЗ озвучил на чрезвычайной министерской встрече стран Африки, посвященной по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба организации.

Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа случаев заболевания. Эту новость можно приветствовать, но ее следует интерпретировать с осторожностью. Пока рано делать прогнозы по поводу этой вспышки, - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи", - сказал он, пояснив, что речь идет о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.

Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность из-за распространения нового коронавируса в Иране, где заражены 18 человек, за два дня умерли четверо. ВОЗ направила в Иран тест-системы для диагностики болезни и пообещала оказывать республике дальнейшую поддержку.

Новый тип коронавируса был выявлен в Китае в декабре 2019 года. За пару месяцев число зараженных превысило 76 тыс. человек, от болезни умерли свыше 2,3 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в ВОЗ надеются получить через три недели данные о клинических испытаниях двух лекарств от нового коронавируса.

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