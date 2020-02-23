За двое суток число заразившихся коронавирусом выросло с 2 до 79 в Италии 

Случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии.

В Италии выявлено 77 новых случаев заражения людей коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает

На пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета министров глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли рассказал, что еще двое суток назад было известно только о двух заболевших.

Он заявил, что случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии.

В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте, - перечислил Боррелли.

Власти страны приняли декрет, который позволит главам затронутых вспышкой регионов блокировать коммуны, которые могут считаться очагами.

Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы, - пообещал премьер-министр Джузеппе Конте.

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