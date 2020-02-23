Дональд Трамп выложил болливудское видео с собой в главной роли

На кадрах Трамп продирается сквозь полчища врагов.

Дональд Трамп ретвитнул видео, на котором его лицо подставили в фильм Болливуда "Бахубали: Рождение легенды", сообщает zakon.kz со ссылкой lenta.ru.

На кадрах Трамп продирается сквозь полчища врагов, заканчивается ролик фразой "США и Индия едины".

Пост президента США посвящен его предстоящему визиту в Индию.

С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии! - прокомментировал Трамп ролик.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

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