Дональд Трамп выложил болливудское видео с собой в главной роли
На кадрах Трамп продирается сквозь полчища врагов.
Фото : форбсру23 февраля 2020, 08:20
Дональд Трамп ретвитнул видео, на котором его лицо подставили в фильм Болливуда "Бахубали: Рождение легенды", сообщает zakon.kz со ссылкой lenta.ru.
На кадрах Трамп продирается сквозь полчища врагов, заканчивается ролик фразой "США и Индия едины".
Пост президента США посвящен его предстоящему визиту в Индию.
С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии! - прокомментировал Трамп ролик.
Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020
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