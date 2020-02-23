Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от второго титула WTA в 2020 году
Борьба была упорной, но в тай-брейке соперница оказалась сильнее.
Фото : Olympic.kz23 февраля 2020, 08:38
В Дубае (ОАЭ) состоялся финал теннисного турнира серии WTA с участием первой ракетки Казахстана Елена Рыбакиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
За титул казахстанка билась со второй ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. Матч получился довольно напряженным – ни одна из теннисисток не собиралась уступать. Игра продлилась три сета.
Первый из них взяла Рыбакина – 6:3. Во втором сете сильнее оказалась Халеп – 3:6. Третий же получился самым долгим, в течение которого преимущество переходило от одной спортсменки к другой. В итоге борьба перетекла в тай-брейк, в котором сильнее оказалась Халеп – 6:7(5:7).
Добавим, что Рыбакина в этом году побеждала в турнире серии WTA. Это было в январе в австралийском Хобарте.
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